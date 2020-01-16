دعوة للحذر.. أجواء باردة اليوم وعدم استقرار جوي غدا

تبقى الأجواء اليوم الخميس باردة في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهورالغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.

وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية هناك فرصة ضعيفة في ساعات المساء والليل لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أنحاء مختلفة من المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار.

وقال مدير عام دائرة الارصاد الجوية المهندس حسين المومني إن التحليلات للنماذج العددية في مديرية التنبؤات الجوية التابعة لدائرة الأرصاد الجوية تشير إلى تأثر المملكة اعتبارا من ساعات ظهر يوم غد الجمعة بحالة من عدم الاستقرار الجوي.

وتوقع المومني هطول زخات متفرقة من المطر في أنحاء مختلفة من المملكة، قد تكون خلال ساعات الليل غزيرة أحيانا في الأجزاء الغربية من المملكة؛ مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، وتتحول االرياح الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار أحيانا.

وتكون الأجواء يوم السبت باردة بوجه عام وغائمة جزئيا إلى غائمة، مع هطول أمطار متفرقة بين الحين والآخر في أغلب المناطق، وتكون غزيرة أحيانا في الأجزاء الغربية من المملكة؛ مما يؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، قد يصحبها الرعد أحيانا، وتكون الرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار.

ودعا المومني المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من المناطق المنخفضة وأماكن تشكل السيول وتجمع المياه.

وحذر من مخاطر الانزلاق على الطرقات أثناء هطول المطر، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية الجنوبية والشرقية، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية.

ودعا المواطنين إلى متابعة التحديثات عن الحالة الجوية على موقع دائرة الأرصاد الجوية على شبكة الأنترنت www.jmd.gov.jo أو الإتصال على مديرية التنبؤات الجوية على الرقمين 4916190 و 4916191 أو على الفيس بوك او عبر تطبيق تطبيق الهواتف الذكية “جيه ام دي ويذر”.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 14 إلى 7 درجات مئوية، وفي المناطق الشمالية من 15 إلى 6، وفي المناطق الجنوبية من 15 الى 5، وفي خليج العقبة من 24 إلى 13 درجة مئوية.

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