بعد عدة محاولات للتضليل.. الادعاء على زوج نانسي عجرم بجناية “القتل العمد”

ادعت النيابة العامة في لبنان، امس الأربعاء، على زوج الفنانة نانسي عجرم بجرم “القتل العمد”، إثر حادث إطلاقه النار على شاب سوري في منزلهما منذ أسبوعين.

وادعت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون، على زوج الفنانة نانسي عجرم، الدكتور فادي الهاشم، بجرم قتل المواطن السوري محمد موسى، وذلك استنادا للمادة 547 معطوفة على المادة 229 عقوبات (القتل القصدي).

وأحيل الادعاء على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، وفق ما أفادت به قناة “الجديد” اللبنانية.

وكان الطب الشرعي في سوريا أعلن أنه سيتم تشريح جثة الشاب محمد موسى بمجرد وصولها للبلاد.

ونقلت صحيفة “الوطن” السورية عن المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي في سوريا، زاهر حجو، قوله إن “تقرير الطب الشرعي اللبناني كان عشوائيا وعبثيا وليس مهنيا ولا يكتبه سوى طبيب مبتدئ في هذا المجال”، بحسب قوله.

وكانت القاضية عون، استدعت الفنانة نانسي عجرم، في وقت سابق للتحقيق معها وعرضتها على الطبيب الشرعي عقب الحادثة.

وأثارت الحادثة التي وقعت في منزل الفنانة نانسي عجرم جدلا في لبنان، بعد أن أطلق زوجها النار على محمد موسى الذي قتل على الفور.

وتعددت الروايات بشأن الحادث، منها أن يكون موسى دخل إلى المنزل بقصد السرقة، ومنها أن يكون هناك معرفة سابقة جمعت الضحية مع الفنانة وزوجها، حيث أنه كان يعمل معهما.

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