ترامب كذّاب.. أمريكا تتراجع وتعلن عن إصابة 11 من جنودها بارتجاج في المخ نتيجة هجوم إيران الصاروخي في العراق/ فيديو
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جرينتش+2 11:29
القبائل الليبية تعلن أنها ستحارب قوات الاحتلال التركي ورئيس البرلمان الليبي يدعو للاستعانة بالعرب حال دخول هذه القوات

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