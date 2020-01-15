هام للمغتربين الاردنيين.. دائرة الأراضي تطلق منصة “قيّم عقارك” الإلكترونية

أطلقت دائرة الأراضي والمساحة، اليوم الثلاثاء، منصة “قيم عقارك” على موقعها الإلكتروني www.dls.gov.jo، بهدف حصول المواطن على الخدمة المثلى بالسرعة والكفاءة، لتعمل على استثمار الوقت والجهد وتخفيف الكلف على المواطنين والمستثمرين في القطاع العقاري.

وأشارت الدائرة، في بيان صحفي، إلى أن المنصة تتضمن نموذجاً إلكترونياً يقوم المواطن من خلاله بتقييم عقاره (أرض وبناء) حسب الواقع، مبينة أن هذا التقييم لا يعتبر قيمة إدارية ولا اعتراضاً عليها.

وأوضحت أنه يتم تعبئة النموذج برقم الهاتف واسم المحافظة ورقم القطعة والحوض والحي ومساحة البناء، للحصول على معلومات دقيقة والوصول إلى قيمة إدارية عادلة من أجل استيفاء الرسوم القانونية، وللتقليل من الاعتراضات مستقبلاً على القيم الإدارية التي تم تقديرها من خلال اللجان المنصوص عليها في القانون والنظام والتي أعادت تسعير جميع قطع الأراضي في المملكة.

يشار إلى أن منصة قيم عقارك، منصة إلكترونية تهدف لإشراك المواطنين والمستثمرين في وضع القيمة الإدارية، وتتعامل مع مختلف الفئات من الملاك بصورة تفاعلية وتشاركية، حيث يستطيع من خلالها المواطن والمستثمر تقييم عقاره، والذي يعتبر بمثابة تقدير ذاتي سيتم التعامل معه من قبل اللجان بكل موضوعية وشفافية.

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