خواطر عروبية منسية نستذكرها في عيد ميلاد جمال عبد الناصر .. بقلم : فهـد الريمـاوي
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جرينتش+2 08:11
الدفاعات السورية تتصدى لعدوان جوي إسرائيلي على مطار الـ تي فور وتسقط عدداً من الصواريخ

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