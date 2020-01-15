خواطر عروبية منسية نستذكرها في عيد ميلاد جمال عبد الناصر .. بقلم : فهـد الريمـاوي
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اطلاق 4 صواريخ من غزة تجاه إسرائيل واعتراض اثنين منها

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