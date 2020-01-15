اطلاق 4 صواريخ من غزة تجاه إسرائيل واعتراض اثنين منها

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن إطلاق أربعة صواريخ من قطاع غزة باتجاه البلدات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن منظومة “القبة الحديدية” تمكنت من اعتراض اثنين منها، بينما سقط الآخران في منطقة مفتوحة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أفادت بإطلاق “رشقة” من الصواريخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية وتم اعتراض أثنين من قبل منظومة القبة الحديدية، وسقوط اثنين في منطقة مفتوحة.

ويأتي إطلاق الصواريخ بعد سماع صافرات الإنذار، في البلدات الاسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، حيث نقلت مصادر اسرائيلية ان سكان المنطقة في جنوب إسرائيل سمعوا دوي انفجارات في المنطقة.

وبدوره، قال زعيم تحالف “أزرق أبيض”، بيني غانتس ردًا على إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه إسرائيل: “لقد فشل نتنياهو في توفير الأمن لسكان الجنوب، ونحن سنضع حداً للصواريخ والنقود التي والنقود التي تقدم لحماس”.

وأضاف غانتس الذي ينافس نتنياهو على رئاسة الحكومة الإسرائيلية : “لقد حان الوقت لاتخاذ قرار”.

وقد ربطت وسائل إعلام عبرية إطلاق هذه القذائف الصاروخية من غزة، في الأسبوعين الأخيرين، بالتوتر في المنطقة إثر اغتيال قائد “فيلق القدس” في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.