وزارة العمل تضبط 105 عمال وافدين مخالفين للقانون

ضبطت وزارة العمل 105 عمال وافدين مخالفين لقانون العمل، ووجهت 45 مخالفة وانذارا بحق اصحاب عمل يقومون بتشغيل عمالة من الجنسية السورية لايحملون تصاريح عمل ويعملون بمهن غير مصرح لهم العمل بها، وذلك خلال حملة تفتيش نفذتها امس .

وقال امين عام الوزارة فاروق الحديدي ان استمرار حملات التفتيش يهدف الى تنظيم سوق العمل الأردني؛ حيث تضمنت الحملة مفتشي الوزارة في المركز والمحافظات والاجهزة الامنية المعنية وجاءت تحديدا للاسواق والمحال التجارية وبعض المنشآت التي تعمل على تشغيل عمال وافدين وبشكل مخالف للقانون.

واضاف الحديدي ان الوزارة مستمرة في الحملات التفتيشية المشتركة في كل المحافظات بشكل دوري ومفاجئ بهدف ضبط العمالة الوافدة المخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية بحق اصحاب العمل والعمال الوافدين المخالفين للقانون، مؤكدا انه سيتم تسفير العمال المخالفين، حيث تم تحرير مخالفات بحق اصحاب العمل وفقا لأحكام القانون.

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