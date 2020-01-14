حركة الناصريين المستقلين اللبنانية “المرابطون” تدعو لتوحيد القوى القومية بالوطن العربي

بمناسبة يوم ميلاد القائد جمال عبد الناصر، عقدت حركة الناصريين المستقلين-المرابطون عدة اجتماعات لكوادرها العاملة في مجالس المحافظات اللبنانية، واصدرت البيان التالي :

في يوم ميلاد جمال عبد الناصر، ندعو كل القوى القومية العربية على وفق النهج الناصري، الى الاعلان عن بدء الفعل الجدي والحقيقي لتشكيل التنظيم الناصري الواحد دون مطولات وشروحات وحوارات اصبحت بتقديرنا كافية لنكون واحدا موحدا، عوضا عن التفرقة والتشتيت.

ان جماهير الامة من محيطها الى خليجها العربي جاهزة لممارسة ثوابت عروبتها وكفاح ناصريتها في مقاومة مشروع الاستعمار الامريكي الجديد وأدواته الصهيونية والمتأسلمة الارهابية، بعدما استطاعت هذه الجماهير العربية ان تنتصر على محاولات الهيمنة المتأسلمة في مصر وسوريا، ولكن من شأن وحدة القوى الناصرية ان تشحذ العزائم وتضاعف هذه الانتصارات الشعبية في الوطن العربي الكبير.