خواطر عروبية منسية نستذكرها في عيد ميلاد جمال عبد الناصر .. بقلم : فهـد الريمـاوي
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جرينتش+2 06:22
النخب الفاسدة تخط مستقبل نهضتنا باقلام سوداء

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