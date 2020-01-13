مكتب قناة الجزيرة في الأردن يستأنف عمله بعد غياب سنتين

استأنف مكتب الجزيرة في عمان عمله، وذلك بعدانقطاع طويل إثر سحب الحكومة لتراخيص عمله.

وقال مدير مكتب الجزيرة في عمان الزميل حسن الشوبكي، عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”، إنه أبلغ من قبل الحكومة اليوم الإثنين ممثلة بوزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، بالسماح للمكتب باستئناف عمله.

وبين الزميل الشوبكي أن مدير هيئة الإعلام بصورة هذه التطورات وقد جرى تواصل معه أيضاً.

وأشار إلى أن عمل المكتب والتغطيات ستكون متاحة الان، بعد غياب عامين ونصف العام جراء علق عمل المكتب.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة