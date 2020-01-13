خواطر عروبية منسية نستذكرها في عيد ميلاد جمال عبد الناصر .. بقلم : فهـد الريمـاوي
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جرينتش+2 06:21
كادت تتحطم بصاروخ لولا مهارة الطيار.. طائرة قطرية عبرت أجواء إيران ليلة سقوط مثيلتها الأوكرانية

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