طقس بارد وضباب وانجماد وزخات من المطر في الشمال والوسط

تبقى الأجواء اليوم الاثنين باردة بوجه عام، وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، مع هطول زخات من المطر خلال ساعات النهار في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء ليلا باردة جدا في أغلب المناطق، مع استمرار ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويتوقع تشكل الصقيع وحدوث الانجماد خلال ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية ولاسيما الجنوبية ومناطق البادية.

وحذرت الدائرة من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي قد تشهد هطول المطر، اضافة إلى خطر تدني مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية.

كما حذرت من خطر تشكل الصقيع وحدوث الانجماد خلال ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية ومناطق البادية.

ويطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة الثلاثاء، وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة في الأغوار والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.

ويطرأ يوم بعد غد الأربعاء ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة في الأغوار والعقبة، أما الرياح فتكون جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتبلغ درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم في العاصمة عمان 11 إلى 6 درجات مئوية، وفي المناطق الشمالية من 13 إلى 3 درجات مئوية، وفي المناطق الجنوبية تبلغ العظمى 10 والصغرى درجتين مئويتين، وفي خليج العقبة من 20 إلى 12 درجة مئوية.

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