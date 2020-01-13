الحواتمة يوعز بتوسيع نطاق البحث عن الغريق بسيل الزرقاء

أوعز مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة بتوسيع نطاق البحث، وتعزيز الجهود المبذولة للعثور على الشخص الذي جرفته مياه سيل وادي القمر بمحافظة الزرقاء، موجها الى تسخير جميع الإمكانيات الفنية والبشرية المتاحة وفق خطة منظمة لتكثيف عمليات البحث على طول مجرى السيل.

ودفعت مديرية الأمن العام فجر اليوم الإثنين، بتعزيزات بشرية وآلية من خلال كتيبة مهام خاصة من قوات الدرك، وسرية من قيادة لواء الصحراء التابعة لقوات الشرطة، لدعم الجهود التي تبذلها فرق الدفاع المدني منذ مساء الأربعاء الماضي واستخدمت فيها الأجهزة والمعدات المتخصصة.

كما حلقت طائرات مسيرة ومزودة بكاميرات ترتبط مع حافلة القيادة والسيطرة فوق المناطق الوعرة، واستخدمت كلاب البحث المدربة، إضافة لقوارب البحث والتفتيش في سد الملك طلال.

وواصلت فرق الإنقاذ والغطس المتخصصة، وفريق البحث والإنقاذ الدولي في الدفاع المدني عملها بمشاركة متطوعي الدفاع المدني ومجموعات من المجتمع المحلي لليوم السادس على التوالي.

وتبذل هذه الفرق جهودا مضنية في عمليات البحث والتمشيط، على الرغم من الصعوبات الكبيرة التي تواجهها، ومنها تشكل البرك العميقة التي تنعدم الرؤية بداخلها، وتجمع الطمي والحجارة والشجيرات، ووجود الحفر العشوائية، والمسافة الطويلة للسيل التي تمتد من لواء الرصيفة وحتى سد الملك طلال.

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