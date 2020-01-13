ترامب يكرر اهاناته للسعودية ويعلن انها بلد غني جدا ودفعت مليار دولار مقابل تعزيز حمايتها بقوات امريكيةإضافية/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 11:40
إغراءاتٌ إسرائيليةٌ لدولٍ أفريقية خوفاً على الهويةِ اليهودية

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني