شبكة NBC الامريكية تكشف عن تعاون الـ CIA مع المخابرات الإسرائيلية بعملية اغتيال قاسم سليماني

ذكرت شبكة NBC الأمريكية، خلال عطلة نهاية الأسبوع، أن المخابرات الإسرائيلية ساعدت على تصفية قائد “فيلق القدس”، قاسم سليماني.

وجاء في التقرير، إن وكالة المخابرات المركزية، CIA، كانت على علم بالموعد الدقيق لإقلاع الطائرة التي تقل سليماني من دمشق إلى بغداد، وقد ساعدت المخابرات الإسرائيلية في تأكيد هذه التفاصيل.

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”، في عددها الصادر امس السبت، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يبدو أنه الزعيم الوحيد الذي كان يعرف عن عملية الاغتيال المخطط لها قبل وقوعها عقب مكالمة أجراها مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

من ناحيتها، ذكرت صحيفة “واشنطن بوست”، الجمعة، أن الجيش الأمريكي فشل في محاولة تصفية ضابط كبير آخر في الحرس الثوري، وهو عبد الرزاق شهلاي، المتواجد في اليمن. ولم يذكر التقرير سبب فشل العملية.

وكانت الخارجية الامريكية عرضت الشهر الماضي مكافأة قدرها 15 مليون دولار لمن يقدم معلومات حول شهلاي. وفي المقابل، رفض البنتاجون والبيت الأبيض ووزارة الخارجية الامريكية التعليق على هذه المعلومات.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، نهاية الأسبوع المنصرم، أن شبكة تجسس في مطار بغداد، ساعدت الولايات المتحدة في تصفية سليماني.

ومن بين المشتبهين بالتورط هناك اثنان من عناصر الأمن في مطار بغداد وموظفان في شركة الطيران السورية “شام وينجز”، أحدهما كان يعمل في المطار والآخر كان على متن الطائرة حيث وصل قائد “فيلق القدس” من دمشق إلى بغداد.

ويُشتبه في أن الأربعة جزء من شبكة أكبر قدمت معلومات للولايات المتحدة.