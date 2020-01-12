بوتين يدعو لتصفية الارهابيين في سوريا وعودة كامل المناطق إلى سلطة الدولة ويؤكد أن نقلهم إلى ليبيا أمر بالغ الخطورة
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جرينتش+2 12:41
بوتين يدعو لتصفية الارهابيين في سوريا وعودة كامل المناطق إلى سلطة الدولة ويؤكد أن نقلهم إلى ليبيا أمر بالغ الخطورة

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