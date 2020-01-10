ضبط 3 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة بعد مطاردة مركبتهم بالزرقاء

تمكنت أحدى دوريات النجدة في محافظة الزرقاء من ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 35 كفاً من مادة الحشيش المخدرة و 4 آلاف حبة مخدرة بعد مطاردة مركبة اشتبه بها.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان اليوم الجمعة : إنه وأثناء قيام احدى دوريات النجدة العاملة في محافظة الزرقاء بواجبها الرسمي اشتبهت بإحدى المركبات، حيث تم اعطاء سائقها اشارة للتوقف إلا أنه رفض الامتثال وتابع مسيره بسرعة عالية.

وأضاف أنه جرى متابعة المركبة واجبارها على التوقف وضبط ثلاثة اشخاص بداخلها بعد ان ابدوا مقاومة شديدة، وبتفتيش المركبة عثر بداخلها على 35 كفاً من مادة الحشيش المخدرة و 4 الاف حبة مخدرة، وتم تحويل الاشخاص والمضبوطات لإدارة مكافحة المخدرات لمتابعة التحقيقات.