التحقيق باغتيال سليماني يشي بوجود عملاء حددوا للأميركان مواعيد اقلاع طائرته من دمشق وهبوطها في بغداد

قالت جهات مطلعة على التحقيق الذي يجريه العراق، بالطريقة التي اغتيل بها قاسم سليماني، مساء الخميس لوكالة “رويترز”، إن هناك اشتباه بأن تكون “شبكة عملاء” في مطار بغداد، هي التي سربت للأميركيين، معلومات عن موعد هبوط سليماني في بغداد، قادما من دمشق.

وورد أن المخابرات السورية تجري تحقيقا هي الأخرى، حيث أنها أخضعت للتحقيق، اثنين من موظفي شركة الطيران السورية “شام وينغز”، التي طار بها سليماني قبيل اغتياله. وقال مصدر في التحقيق، “تشير النتائج الأولية لفريق التحقيق في بغداد، إلى أن المعلومات الأولى عن هبوط سليماني، جاءت من مطار دمشق. مهمة مطار بغداد كانت تأكيد وصوله وتفاصيل قافلته”.

ورفضت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، التطرق إلى ما إذا كان عملاءها في العراق وسوريا، قد لعبوا دورًا في الهجوم. وقال مسؤولون أميركيون لـ “رويترز”، إن الولايات المتحدة كانت تراقب تحركات سليماني عن كثب لعدة أيام قبل التصفية، لكنهم رفضوا الكشف عن كيفية تحديد الجيش لموقعه في ليلة الهجوم.

وقال مدير “شام وينغز”، إن موظفي شركة الطيران، مُنعوا من التعليق على الهجوم أو التحقيق. ورفض ناطق بلسان منظمة الطيران المدني العراقية، التي تدير المطارات الدولية، التعليق على التحقيق، لكنه وصفه بـ “الروتيني، بعد حوادث تخص رفيعي المستوى”.