العالم”ستيف هوكينج” يشيد بالفيلم الذي جسّد حياته/ فيديو

مرت امس ذكرى ميلاد عالم الفيزياء الشهير ستيف هوكينج الذي ولد في 8 يناير وعاش حياة لم تكن يسيرة مطلقاً من خلال إصابته بمرض أصاب الخلايا العصبية له، وتوقع له الأطباء الموت خلال سنتين إلا أنه عاش حتي اقترب من الثمانين وساهمت اكتشافاته في حل ألغاز كثيرة بالكون.

ستيف هوكينج ومن أجل معرفة حياته أكثر لابد من مشاهدة فيلم “نظرية كل شىء” الذي لعب بطولته إيدي ريدماين وعرض قبل 6 سنوات عام 2014 بالتحديد وحقق نجاحات كبيرة على مستوى الإيرادات وإشادات النقاد حتى توج بطله بجائزة أوسكار أحسن ممثل وقتها، وهو الفيلم الذي بات ملهما لكثيرين من وقتها بسبب تعرضه لجانب مهم في حياة العالم الشهير يتلخص في مساندة زوجته له طيلة سنوات المرض وكيفية دعمها له ووقفها إلى جانبه.

كما تطرق الفيلم إلى ستيف هوكينج منذ أن كان شاباً يمتلئ بطاقة كبيرة وحيوية قبل اكتشافه المرض واكتئابه إلى أن تنقذه حبيبته وتصر على الزواج منه، ثم ينتقل الفيلم بالمشاهد إلى مراحل الفتور فى علاقتهما معاً حتى ينفصلا بالإضافة إلى تسليط الفيلم الضوء علي العالم الشهير بعدما مر بأزمات عديدة آخرها عدم القدرة علي الحديث وابتكار جهاز من أجل التواصل به مع الجميع.

كما صنف الفيلم علي أنه واحد من أبرز الأفلام التحفيزية للمشاهد علي مر التاريخ، لينال العمل اشادات واسعة أبرزها من العالم ستيفن هوكينج نفسه الذي رأى الفيلم، وأعرب عن استمتاعه به حين أكد علي أنه أكثر عمل تعرض لحياته بشكل جيد قريب للغاية من الواقع، كما أثني بالتحديد علي بطل العمل، مؤكداً أنه بذل مجهودا كبيرا للوصول لما وصل إليه من براعة في تجسيد الشخصية.