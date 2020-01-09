استمرار الأجواء الباردة جدا والماطرة بشدة طول اليوم الخميس ولكنها ستضعف غدا وتخف بعد الغد

تبقى المملكة اليوم الخميس تحت تأثير الكتلة الهوائية المرافقة للمنخفض الجوي، وتوالي درجات الحرارة انخفاضها، وتكون الأجواء باردة جدا وغائمة وماطرة في أغلب مناطق المملكة، وتكون الهطولات غزيرة على فترات، ويصحبها الرعد وتساقط البرد أحيانا، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية هطول زخات من الثلج فوق قمم الجبال العالية، قد تتراكم خلال ساعات الليل فوق المرتفعات الجبلية خاصة الجنوبية منها، فيما تكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من أخطار الانزلاق على الطرقات أثناء الهطولات، وتشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها مدينة العقبة، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض وتشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وشدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

وتستمر الأجواء غدا الجمعة باردة جدا، وغائمة جزئيا إلى غائمة، مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في أغلب المناطق، وتكون خلال ساعات الصباح غزيرة أحيانا خاصة في المناطق الجنوبية من المملكة، فيما يتوقع هطول الثلج في ساعات الفجر والصباح فوق المرتفعات الجبلية خاصة الجنوبية منها مما يؤدي إلى تراكمها، ومع ساعات المساء تتناقص كميات الغيوم وتضعف فرصة الهطول تدريجيا، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

ويشهد يوم السبت أجواء غائمة جزئيا، وباردة بوجه عام، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم من 6 إلى 4 درجات مئوية، وفي المناطق الشمالية من 9 إلى 4، وفي المناطق الجنوبية من 11 إلى درجة مئوية واحدة، أما في خليج العقبة تبلغ العظمى 17 والصغرى 11 درجة مئوية.

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