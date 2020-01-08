مزاد علني.. وزير الأمن الاسرائيلي يعلن ضم المنطقة "ج" في الضفة الغربية لاسرائيل واستيراد "مليون" مستوطن لسكناها
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هيئة الطيران المدني تعلن ان حالة الملاحة الجوية لا تزال طبيعية

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