ضبط مطلوب خطير في المشارع وآخر بحقه 35 طلبا في عجلون

ألقى العاملون في الأمن الوقائي القبض على مطلوب خطير ومسلح في منطقة المشارع غرب اربد، اضافة الى مطلوب آخر بحقه 35 طلباً أمنياً في محافظة عجلون، وفق مديرية الامن العام.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان، ان معلومات وردت للعاملين في شعبة أمن وقائي الشمال اليوم الاربعاء، حول مكان تواجد أحد الأشخاص المطلوبين من ذوي الأسبقيات والقيود الجرمية والمصنف بدرجة خطير جداً ومسلح في منطقة المشارع غرب اربد، حيث جرت متابعة ذلك الشخص والقي القبض عليه ليتبين أن بحقه طلبين، وبوشر التحقيق معه.

وفي سياق متصل افاد الناطق الإعلامي، بان معلومات أخرى وردت للعاملين في فرع أمن وقائي عجلون حول مطلوب من ارباب السوابق في القضايا الجنائية ومسجل بحقه 35 طلباً أمنياً لعدة جهات أمنية وأنه موجود داخل أحد المنازل في محافظة عجلون، حيث تحركت على الفور قوة أمنية للمكان وجرت مداهمته وألقي القبض عليه، وستتم إحالته إلى مصادر طلباته.

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