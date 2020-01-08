رسالة تحذير من السفارة الأمريكية لطاقمها ورعاياها بالأردن

حذرت السفارة الأمريكية في عمان موظفيها بتجنب الحركات غير الضرورية خارج المنزل، بما في ذلك إبقاء الأطفال في المنزل من المدرسة.

وأكدت السفارة أنها لا تزال تعمل بشكل اعتيادي.

وقد أطلقت السفارة تلك التحذيرات لرعاياها في الوقت الذي كانت فيه هجمات صاروخية مؤكدة ضد المنشآت العسكرية الأمريكية في العراق، وسط استمرارية ارتفاع التوتر الإقليمي.

ونصحت السفارة موظفي الحكومة الأمريكية بمجموعة من الإرشادات للتعامل وفقها خلال الوقت الراهن، ومنها “الابتعاد عن الأضواء، أن يكون الشخص على بينة من محيطه، والبقاء في حالة تأهب في المواقع التي يرتادها السياح، ومراجعة خطط الأمان الشخصية الخاصة به، والحصول على مستندات السفر محدثة ويمكن الوصول إليها بسهولة”.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي صباح اليوم الأربعاء تعرض مواقع عسكرية في البلاد للقصف بـ 22 صاروخا منها 17 على قاعدة “عين الأسد” الجوية، اثنان منها لم ينفجرا.