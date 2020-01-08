ترامب يدرس طرح “صفقة القرن” قبل الانتخابات الاسرائيلية لضمان نجاح نتنياهو فيها

اجتمع رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الليلة الماضية في القدس، مع مبعوث الرئيس الأمريكي الجديد للشرق الاوسط المحامي آفي بركوفتش، والذي اجتمع بوقت سابق من يوم امس مع رئيس تحالف “ازرق ابيض” بيني غانتس.

وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية ان الجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي لم يفصحا عن فحوى المحادثات التي اجراها بركوفتش في إسرائيل، لكنها علمت أنه في الاجتماع مع نتنياهو شارك السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، كما اجتمع بيركوفتش قبل اجتماعه مع نتنياهو مع رئيس تحالف “ازرق ابيض” بيني غانتس.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية انه يمكن الافتراض ان بيركوفتش تحدث مع نتنياهو حول اتفاق اللا حرب مع دول عربية. على ضوء ما يجري بمنطقتنا في الأيام الأخيرة، وعلى خلفية التهديدات الإيرانية بعد مقتل قائد “فيلق القدس” قاسم سليماني.

ورجحت الصحيفة أيضا ان بيركوفتش اجتمع مع نتنياهو وغانتس لاستشارتهم حول الموعد المناسب لنشر خطة السلام الامريكية والمعروفة باسم “صفقة القرن”، وهل يوجد هناك تعارض بين نشر “صفقة القرن” والانتخابات الإسرائيلية.

من جانبها نقلت القناة الاسرائيلية 13 عن مسؤولين إسرائيليين ان البيت الأبيض يدرس نشر خطة السلام قبل الانتخابات في آذار/مارس ، والتي تأجل موعد نشرها بسبب الانتخابات الإسرائيلية في آذار/مارس الماضي وأيلول/سبتمبر.

وقال المسؤولون الإسرائيليون انه لم يتخذ قرار نهائي بعد حول الموضوع، لكن تتم دراسة الامر بجدية، ومن الأمور التي تشير الى هذا، وصول المبعوث الأمريكي الى إسرائيل هذا الأسبوع.

وذكرت القناة ان نشر الصفقة عشية الانتخابات يمكن ان يكون له تأثير على الناخبين الإسرائيليين، ووفقا لمسؤولين في تحالف “ازرق ابيض” فان هناك مخاوف من سيناريو يقوم فيه البيت الأبيض بنشر الخطة قبل الانتخابات بعد طلب من نتنياهو، ويدخل اليها محتوى يخدمه سياسيا- مثل ضم غور الأردن. ورفض البيت الأبيض التعليق على هذه الادعاءات.

وأفادت القناة 13 أيضا ان بيركوفتش اجتمع مع السفير فريدمان لوضع اللمسات الأخيرة على “صفقة القرن”، فوفقا لمسؤولين كبار أدى التأخير المستمر في نشرها الى الحاجة الى تعديلات وتغييرات.