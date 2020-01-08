القبض على اب من جنسية عربية قتل طفله خنقا بمحافظة اربد

القى العاملون في إدارة البحث الجنائي بمحافظة اربد القبض على أحد الأشخاص من جنسية عربية بعد قيامه بقتل طفله البالغ من العمر 11 شهرا عن طريق خنقه، حسب بيان لمديرية الأمن العام.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، انه تم اسعاف طفل يبلغ من العمر احد عشر شهرا من جنسية عربية من قبل والدته، وتبين انه فارق الحياة، حيث افادت الام ان طليقها ( والد الطفل المتوفي ) قد اصطحبه برفقته اليوم واعاده اليها وهو فاقد للوعي وتبين انه قد فارق الحياة بعد اسعافه.

واضاف انه تم على الفور القبض على والد الطفل من قبل البحث الجنائي، واعترف بالتحقيق معه بقيامه بقتل طفله عن طريق خنقه وما زال التحقيق جاريا .

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