الحرس الثوري الايراني يعلن ان 80 عسكريا أمريكيا لقوا مصرعهم في قاعدة عين الأسد بالعراق إثر قصفها بالصواريخ
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جرينتش+2 02:52
انتصار جديد لسليماني في قبره.. الجيش الأميركي يبلغ العراق باتخاذه إجراءات لـ”الخروج” من البلاد

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