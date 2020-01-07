المهندسون يعتصمون للمطالبة برفع العلاوة الفنية ونقابة الأطباء تدعو الحكومة لصرف العلاوات المتفق عليها

الحرس الثوري الايراني يعلن ان 80 عسكريا أمريكيا لقوا مصرعهم في قاعدة عين الأسد بالعراق إثر قصفها بالصواريخ
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جرينتش+2 02:52
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