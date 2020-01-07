اللاعب بني ياسين يتعاقد رسمياً مع نادي المرخية القطري

وقع لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم، أنس بني ياسين، اليوم الثلاثاء، رسمياً على كشوفات فريق المرخية القطري للعب في صفوفه خلال منافسات دوري الدرجة الثانية.

وانضم بني ياسين للفريق القطري للعب في صفوفه لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.

وأعلن المرخية القطري رسمياً التعاقد مع بني ياسين، متمنيا له التوفيق في تجربة الاحتراف الجديدة.

وكان بني ياسين احترف قبل أشهر في صفوف فريق فولاذ الإيراني، لكنه سرعان ما فسخ عقده لعدم إشراكه في المباريات لينتقل إلى الفريق القطري.

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