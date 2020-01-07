الحرس الثوري الايراني يعلن ان 80 عسكريا أمريكيا لقوا مصرعهم في قاعدة عين الأسد بالعراق إثر قصفها بالصواريخ
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جرينتش+2 02:51
ألمانيا تنقل جنودها من العراق إلى الأردن والكويت

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