عزة ابراهيم يعزي برحيل المناضل الفلسطيني ناصيف عواد

شبكة البصرة

بعث القائد المجاهد عزة ابراهيم، الامين العام لحزب البعث العراقي الى عائلة المناصل القومي الفلسطيني ناصيف عواد، امس الاول، برقية التعزية التالية..

بسم الله الرحمن الرحيم

(كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام)

الأخوه والأخوات عائلة الرفيق المناضل ناصيف عواد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بمزيد من الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة الأخ والرفيق المناضل العربي الأصيل ناصيف عواد مؤمنين صابرين مسلمين بقضاء الله وقدره.

أسأل الله العلي القدير ان يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه منزلا مع الصديقين والشهداء، وان يلهمكم وأهلكم الكرام الصبر والسلوان.

تقبلوا أيها الأعزاء تعازي بهذا المصاب الأليم وأن يحفظكم الله ويحفظ العائلة الكريمة من كل سوء.

وانا لله وانا اليه راجعون

اخوكم عزة ابراهيم

الامين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي

القائد الأعلى للجهاد والتحرير