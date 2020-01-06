الحرس الثوري الايراني يعلن ان 80 عسكريا أمريكيا لقوا مصرعهم في قاعدة عين الأسد بالعراق إثر قصفها بالصواريخ
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ضمن جنازة هي الأكبر منذ تشييع الخميني.. خامنئي يبكي في الصلاة على جثمان سليماني/ فيديو

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