ضمن جنازة هي الأكبر منذ تشييع الخميني.. خامنئي يبكي في الصلاة على جثمان سليماني/ فيديو

قاد مرشد ايران علي خامنئي حشودا هائلة، اليوم الاثنين، في صلاة الجنازة على قاسم سليماني القائد بالحرس الثوري وبكى علنا على الجنرال الذياستشهد في ضربة أميركية بطائرات مسيرة في العراق.

وقد تدفق الإيرانيون، الذين قالت وسائل إعلام رسمية إن أعدادهم بالملايين، على الشوارع في العاصمة الإيرانية لوداع قائد فيلق القدس، الوحدة المكلفة بالعمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني.

وبدا أن حجم الحشود في طهران والذي ظهر على التلفزيون الأكبر منذ جنازة آية الله روح الله خميني مؤسس الجمهورية الإسلامية عام 1989، والذي قاد الثورة التي وضعت إيران على مسار تصادم سياسي مع واشنطن.

ويعتبر العديد من الإيرانيين سليماني، الذي شارك في حرب إيران والعراق التي استمرت ثمانية أعوام، بطلا قوميا. وكان ينظر له على نطاق واسع على أنه ثاني أقوى شخصية في البلاد بعد خامنئي.

وفي لقطات بثها التلفزيون الرسمي، تهدج صوت الزعيم الأعلى بينما كان يؤم الصلاة الأمر الذي أجبره على التوقف.

ورددت الحشود هتاف “الموت لأمريكا”. وحمل أحد المشيعين لافتة كتب عليها “من حقنا السعي لانتقام قاس”، وهي الرسالة التي رددها قادة إيران العسكريين والسياسيين.

ولُف كفنا سليماني والقيادي العراقي أبومهدي المهندس، الذياستشهد أيضا في هجوم الجمعة، بالعلم الوطني وجرى تمريرهما فوق رؤوس المشيعين في وسط طهران.

وبدأت المراسم الكبيرة، التي أظهرت لقطات تلفزيونية أنها أغلقت شوارع بأكملها في العاصمة، من جامعة طهران وانتقلت إلى ميدان آزادي أو ميدان الحرية.

وقالت زينب سليماني، ابنة الجنرالالشهيد في خطابها أمام المشيعين: “يجب أن تعلم أميركا والصهيونية أن استشهاد أبي سيؤدي إلى صحوة في جبهة المقاومة وسيجلب عليهما يوما أسود يسويهما بالأرض”.

وأضافت “أيها المعتوه ترامب لا تعتقد أن كل شيء قد انتهى باستشهاد والدي”.

وقد وجه القادة الإيرانيون مجموعة من التهديدات منذ الضربة الأميركية على مطار بغداد، لكنهم لم يقدموا أي تفاصيل حول كيفية الرد.

وقال الأميرال حجي زاده قائد سلاح الجو في الحرس الثوري في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإيرانية “حتى قتل ترامب لن يشفي غليلنا، والشيء الوحيد الذي يمكن أن يكون مقابلا لدم الشهيد سليماني هو طرد أميركا تماما من المنطقة”.

وأمس الأحد، أيد البرلمان العراقي توصية من رئيس الوزراء بإصدار أوامر لجميع القوات الأجنبية بالخروج من العراق.

ولطالما قالت طهران إنها ستختار توقيت ومكان أي رد في المواجهات السابقة مع واشنطن.

ونقل عن سليماني قوله للولايات المتحدة في عام 2018 : “إذا بدأت الحرب، فنحن من سينهيها”.

خامنئي يصلي على سليماني والمهندس ."

اللهم لا نعلم منهم الّا قتل وتهجير الشعب السوري والعراقي واليمني واللبناني . وكما قتل الشعب السوري بالصواريخ ، قتل بنفس الطريقة. دماء الشعب السوري بذمة سليماني pic.twitter.com/oKz2MtMbFr — محمد مجيد الأحوازي (@MohamadAhwaze) January 6, 2020