ضبط مطلوب مسلح في محافظة العقبة بعدما ابدى مقاومة شديدة

القت قوة امنية من البحث الجنائي ومكافحة المخدرات القبض على مطلوب مسلح بعد ان أبدى مقاومة شديدة وأطلق النار باتجاه القوة في محافظة العقبة.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، في بيان اليوم الإثنين، ان معلومات وردت حول مكان تواجد شخص مطلوب ومسلح وبحقه سبعة طلبات أمنية ومتوارٍ عن الأنظار منذ فترة طويلة في محافظة العقبة.

واضاف انه جرى على الفور تحرك قوة امنية من ادارة البحث الجنائي وادارة مكافحة المخدرات للمكان لمداهمة ذلك الشخص والقاء القبض عليه الا انه وفور مشاهدة القوة بادر باطلاق عيارات نارية باتجاههم من سلاح اوتوماتيكي بحوزته حيث تم التعامل معه واجباره على تسليم نفسه بعد محاصرته، وضبط بحوزته سلاح ناري اوتوماتيكي وكمية من الذخيرة، اضافة الى كمية من المواد المخدرة، مبينا انه جرى ضبط مركبتين مسروقتين وبدأت التحقيقات.

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