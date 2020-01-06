تفاصيل جديدة حول الاعتداء على عائلة نانسي عجرم/ فيديو

ذكرت مجلة “سيدتي” أنه “جرى نقل الدكتور فادي الهاشم، زوج النجمة نانسي عجرم، إلى المستشفى نتيجة إصابته بعارض إثر الحادثة التي حصلت في منزله فجر امس”.

وفي التفاصيل، فإنه “بسبب الحالة العصبية التي سببها الحادث للهاشم، سمحت القاضية غادة عون بنقل الهاشم موقوفاً من فصيلة زوق مصبح الى مستشفى الحياة، على أن يتخذ قاضي التحقيق نقولا منصور الثلاثاء قراره بتركه رهنَ التحقيق أو بتوقيفه، وذلك بعد إطلاعه على الملف كاملاً وعلى أفلام كاميرات المراقبة”.

وفي أول تعليق لها بعد حادثة دخول لص الى منزلها قبل أن يواجهه زوجها الطبيب فادي هاشم ويطلق عليه النار دفاعاً عن النفس، قالت الفنانة نانسي عجرم أنها بخير، متوجهة بالشكر لكل من اتصل بها واطمأن عليها.

وقالت نانسي في مقابلة مع قناة “MTV” في منزلها: “أشكر كل من اتصل بي، أنا بخير، أهم شي أنا عائلتي منيحة، الأولاد أهم شي أنهم مناح ولكنني لست بصدد التعليق أكثر”.