استعداد.. الاردن على موعد مع منخفض جديد من الاربعاء الى الأحد

الحرس الثوري الايراني يعلن ان 80 عسكريا أمريكيا لقوا مصرعهم في قاعدة عين الأسد بالعراق إثر قصفها بالصواريخ
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