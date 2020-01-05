وفاء لمواقفه الداعمة للمقاومة.. فصائل فلسطينية تقيم خيمة عزاء لـ “سليماني” في قطاع غزة

غزة – خدمة قدس برس

أقامت فصائل فلسطينية، في قطاع غزة، اليوم السبت، بيت عزاء لقائد “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، الذي اغتالته طائرات أمريكية، في بغداد فجر الجمعة.

ورُفع في بيت العزاء المقام في ساحة حديقة النصب التذكاري للجندي المجهول وسط مدينة غزة، صورا لسليماني.

وشارك في بيت العزاء، ممثلون عن الفصائل والقوى الوطنية، ونواب من المجلس التشريعي وشخصيات رسمية ووجهاء ومخاتير.

وكانت حركة “حماس” نعت في بيان لها، سليماني ومن قتل معه في الغارة الأمريكية، وأدانت ما أسمتها “العربدة والجرائم الأمريكية المستمرة في زرع وبث التوتر في المنطقة، وخدمة العدو الصهيوني”.

كما نعت حركة الجهاد الإسلامي في بيان لها، سليماني، وقالت إنه “قائد فذ لم يجاره في موقفه وجهاده أحد منذ عقود، في فلسطين والمنطقة”، مضيفا أن “حركة المقاومة ومحورها لن يرتبكا في المواجهة، ولن يترددا في مسيراتهما نحو أهدافهما الكبرى المتمثلة في تحرير فلسطين وبيت المقدس”.

من جهتها، أعربت “الجبهة الشعبية” لتحرير فلسطين، عن إدانتها لعملية اغتيال سليماني، مؤكدة أن “هذا الاغتيال يشكل نقلة نوعية في العدوانية الأمريكية، وفي الحرب التي تخوضها بأشكال مختلفة مع الكيان الصهيوني، ضد شعوب المنطقة وقوى المقاومة فيها”.

كما قدّم وفد من قيادة حركة “حماس”، اليوم السبت، واجب العزاء، في السفارة الايرانية ببيروت، باغتيال قائد فيلق “القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بطائرات أمريكية، في بغداد فجر الجمعة.

وقالت الحركة في بيان له، إن “وفدا من قيادة الحركة برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري، قدم خالص التعزية والمواساة لسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت محمد جلال فيروزنيا، باستشهاد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني”.

ونقل البيان عن العاروري إدانته لما وصفه بـ “العربدة الأمريكية المستمرة في بث التوتر في المنطقة، والعمل الدؤوب من أجل القضاء على مقدرات أمتنا خدمة للعدو الصهيوني الغاصب”.

وأشادت الحركة في بيانها، بالدور البارز، الذي لعبه سليماني في دعم المقاومة الفلسطينية في مختلف المجالات.

وقتل سليماني ونائب رئيس هيئة “الحشد الشعبي” أبو مهدي المهندس، و8 أشخاص آخرين كانوا برفقتهما، في قصف صاروخي أمريكي استهدف سيارتين كانوا يستقلونهما على طريق مطار بغداد، فجر الجمعة.