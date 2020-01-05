هام للاردنيين بدول الخليج.. البدء بربط السفارات الأردنية إلكترونياً مع دائرة الأحوال المدنية

أعلنت دائرة الأحوال المدنية والجوازات بدء ربط عدد من السفارات والقنصليات الأردنية في الخارج مع نظام الدائرة إلكترونياً، بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والاقتصاد الرقمي والريادة.

وقال مدير عام الدائرة فهد العموش: إن المرحلة الأولى من الربط الإلكتروني بين السفارات والدائرة شملت سفارات المملكة في الرياض، وأبو ظبي، والدوحة، ومسقط، والمنامة، والكويت، والقنصليتين الاردنيتين في جدة، ودبي.مبينا ان الربط الإلكتروني جاء انسجاما مع التوجهات الحكومية الداعية دوما للتسهيل على المواطنين، وتماشيا مع تقديم خدمات الدائرة إلكترونيا وصولاً إلى تنفيذ خطة التحول الإلكتروني في الخدمات المثلى للمواطنين.

واضاف ان الربط مع السفارات الاردنية في تلك الدول جاء نظرا لوجود اعداد كبيرة من المواطنين الاردنيين المقيمين في تلك الدول، مشيرا إلى انه سيتم استكمال ربط باقي السفارات مع نظام الاحوال المدنية والجوازات تباعاً خلال المرحلة المقبلة، وموضحا أن الربط تمهيد لإطلاق الخدمات الإلكترونية للأردنيين المقيمين في الخارج حال استكمال الإجراءات الفنية والادارية اللازمة.

يشار إلى ان الاحوال المدنية والجوازات كانت قد أطلقت خدمات إلكترونية للمواطنين الاردنيين المقيمين داخل المملكة وخارجها لإصدار الشهادات المسجلة مسبقاً للواقعات الحيوية “الولادة، الوفاة، الزواج، الطلاق، قيد فردي، قيد عائلي” باللغتين العربية والانجليزية، وكذلك خدمة الادلاء بالعنوان المصرح به.

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