حسن نصر الله: عندما تبدأ نعوش العسكريين الأميركان بالعودة إلى بلادهم سيدرك ترامب أنه خسر كل المنطقة/ فيديو
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جرينتش+2 11:06
جراء احتجاج كتلة الاصلاح.. جلسة لمجلس النواب لمناقشة اتفاقية الغاز مع اسرائيل يوم 19 الحالي

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