جراء احتجاج كتلة الاصلاح.. جلسة لمجلس النواب لمناقشة اتفاقية الغاز مع اسرائيل يوم 19 الحالي

قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، ان الحكومة بصدد مراجعة كل اتفاقيات الطاقة، وأنها تحتاج الى مهلة زمنية للإجابة عن التساؤلات والمقترحات النيابية حول كافة الجوانب المتعلقة بقطاع الطاقة، وبما يعزز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لخدمة المصالح الوطنية.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب اليوم الاحد، التي شهدت خروج نواب كتلة الاصلاح النيابية من قاعة الجلسة، اعتراضاً على عدم موافقة رئاسة المجلس، مناقشة “اتفاقية الغاز” في الجلسة التشريعية المقررة مسبقاً.

واكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، ان المجلس سيعقد جلسة خاصة لمناقشة ملف الطاقة بعد التشاور مع اللجنة المالية النيابية، موضحاً ان ممارسة المعارضة في المجلس تكون وفق النظام الداخلي وليس بفرض مناقشة اي موضوع عنوةً على جدول الاعمال المُقر مسبقاً.

واضاف الطراونة، اننا نرفض اتفاقية الغاز، لكننا لا نقبل التعامل مع هذه القضية بـ “شعبوية” وخارج النظام الداخلي، نافياً تسلم رئاسة المجلس مذكرة نيابية لطرح الثقة على خلفية اتفاقية الغاز، والتي يجري تداولها عبر المواقع الإخبارية والتواصل الاجتماعي

وقد أقر مجلس النواب في نهاية جلسته اليوم الأحد عقد جلسة رقابية حول اتفاقية الغاز في التاسع عشر من الشهر الحالي.