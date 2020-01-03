وزارة الخارجية تتابع بقلق شديد تطورات الوضع في العراق



عمان 3 كانون الثاني(بترا)- قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم الجمعة إنها تتابع بقلق شديد تطورات الأوضاع في الجمهورية العراقية الشقيقة وشددت على أهمية التعاون لحماية أمن العراق واستقراره.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز في بيان اليوم ضرورة بذل كل جهد ممكن لاحتواء الأزمة وخفض التصعيد الذي سيكون له تداعيات كبيرة صعبة إن تفاقم. وشدد الفايز على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات أزمات جديدة من خلال اعتماد معالجات سياسية وبناء علاقات إقليمية قائمة على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل بالشؤون الداخلية.

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