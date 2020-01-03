أميركا تتبجح باغتيال قاسم سليماني في ضربة بمطار بغداد "تهدف إلى ردع أي خطط إيرانية لشن هجمات في المستقبل"
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جرينتش+2 10:56
“مجابهة التطبيع” تدعو لاوسع مشاركة بالمسيرة الجماهيرية لاسقاط اتفاقية الغاز غدا

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