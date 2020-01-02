عدد جديد.. طلقة تنوير 67 / المجلة الثقافية للائحة القومي العربي

صدر عدد 1 كانون الثاني 2020 من “طلقة تنوير 67”.. المجلة الثقافية للائحة القومي العربي متضمنا ما يلي..
– أحمد قايد صالح.. مُجاهد برتبة فريق/ صالح بدروشي
– عن خيار التنمية النيو- ليبرالية وغياب طرح التنمية المستقلة: المغرب نموذجاً/ إبراهيم حرشاوي
– النظرية القومية والأمة من وجهة نظر الغربيين: التخيل والمصلحة السياسية كأساس نظري/ فارس سعادة
– قرنان من الصراع: الحراكات الشعبية في سياق السؤال النهضوي العربي/ بشار شخاترة
– وجه مصر المقاوم.. من المسؤول عن تغييره؟!/ كريمة الروبي
– بين الأبيض والأسود: النظام المصري في الميزان/ عبدالناصر بدروشي
– أكبر احتكارات الإعلام في العالم حتى عام 2019 ما تزال أمريكية/ إبراهيم علوش
– الصفحة الثقافية: المخرج (العاشق)/ طالب جميل
– قصيدة العدد: رُبَّانُ جَيْشٍ والبُطُولَةُ دَأْبُهُ/ الحضري المحمودي في رثاء القائد أحمد قايد صالح رحمه الله
– رسم العدد: جمال عبدالناصر بمناسبة الذكرى 102 لميلاده
لقراءة العدد:
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http://www.freearabvoice.org/wp-content/uploads/2020/01/TT-67.pdf
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