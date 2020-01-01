وزارة العمل تعلن أسماء المقبولين في “خدمة وطن” من الذكور (رابط)

أعلنت وزارة العمل، الثلاثاء، أسماء المقبولين في الدفعة الثانية من الذكور لبرنامج خدمة وطن ( الذكور).

وقالت الوزارة في بيان إن التدريب العسكري والذي مدته شهر من البرنامج سيبدأ صباح يوم الأحد الموافق 05/01/2020 ، وسيتبع ذلك مجموعة أخرى من الذكور كذلك ستبدأ تدريبها العسكري خلال شهر شباط.

وأشارت الوزارة إلى أنّ وحدة برنامج خدمة وطن بالوزارة، أنهت دراسة بيانات المتقدمين للبرنامج، وتم اختيار المتدربين وفقاً لأسس ومعايير تتناسب مع الأعمار والتوزيع الجغرافي مع التركيز على المحافظات ومدى ملائمة المتقدمين للبرامج التدريبية المطروحة.

وحسب بيان الوزارة فقد تم تقسيم الدفعة الثانية من برنامج خدمة وطن إلى مرحلتين، بحيث تنطلق المرحلة الأولى (التدريب العسكري / الوطني للذكور) يوم الأحد الموافق 05/01/2020 بمشاركة 2250 شاب ولمدة شهر كامل.

وأوضحت أنّ من شروط التدريب العسكري المبيت بمعسكرات القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، من الأحد للخميس من كل أسبوع، فيما تنطلق المرحلة الثانية من التدريب العسكري خلال شهر شباط المقبل وبمشاركة 750 شاب بحيث يصبح مجموع الذكور 3000.

وحسب البيان سيتلقى الشباب تدريباً وطنياً لمدة شهر في المعسكرات تشمل اللياقة البدنية وصقل المهارات وتنمية الحس الوطني والانضباط ومحاضرات متنوعة في التوجيه المعنوي.

كما دعا البيان الشباب الذين تم قبولهم الدخول على موقع وزارة العمل أو برنامج خدمة وطن على الشبكة الرقمية (اضغط هنا) لمعرفة أماكن التدريب العسكري / الوطني وللإطلاع على التجهيزات الواجب اتخاذها من قبلهم تمهيدا لفترة التدريب.

** الإناث:

وأوضح البيان أنه سيتم الإعلان في وقت لاحق عن أسماء الإناث اللواتي وقع عليهن الاختيار وعددهن 3500 واللاتي سيبدئن تدريبهن الفني (لا يتطلب منهن البرنامج تدريب عسكري ) بتاريخ 2 شباط 2020م.

وحسب بيان الوزارة فإنه تقدم للبرنامج بدفعته الثانية 16000 شخص منهم حوالي 9500 إناث وما يقارب 6500 من الذكور.

* توزيع المستفيدين:

وقال البيان، إن توزيع المستفيدين المقبولين كان حسب إقامة المتقدمين، حيث تم قبول عدد 1330 من العاصمة بنسبة 24% و 4170 وبنسبة 76% من باقي محافظات المملكة، بالإضافة إلى عدد 1000 الذين سيتم تدريبهم خلال المرحلة الثانية التي ستبدأ خلال شهر شباط بعد فرز المتقدمين حيث سيتم التركيز على المحافظات عند اختيارهم كذلك.

وأوضحت الوزارة أن الدفعة الثانية من البرنامج تشمل تدريباً على مهارات حياتية ووظيفية ومهنية وتقنية ضمن برامج مبنية على الحاجة الفعلية لسوق العمل، وذلك بعد الانتهاء من التدريب العسكري للذكور، بحيث تكون مدة التدريب 5 أشهر، ثلاثة منها لدى مزودي التدريب المهني والتقني، وباقي المدة كتدريب عملي في مواقع العمل، عند مشغليهم المستقبليين.

يشار إلى أنه سيلتحق الذكور والإناث بالتدريب بالمسارين التقني والمهني وبالمجالات التالية يوم الأحد الموافق 02/02/2020 وحسب قبولاتهم عند كل مزود تدريب وتشغيل: ( الإشراف الهندسي, برامج العمارة المتقدمة, إدارة المستشفيات والسجلات, تكنولوجيا المعلومات, الطاقةالمتجددة, الهندسة والتصنيع, البرمجة المتقدمة, التصنيع المحوسب, إنتاج الوسائط المتعددة, اللحام وتشكيل المعادن, الديكور والنجارة المحوسبة, مساعد طبيب أسنان, صيانة المركبات الهجينة, خدمة العملاء, مبيعات التجزئة, التكييف والتبريد, تمديدات كهربائية ولوحات تحكم, إدارة فنادق, أدلاء سياحيين, إدارة فنادق ومطاعم, فني خطوط إنتاج, السياحة والفندقة, أساسيات مهارات الضيافة, الخياطة , تربة وتسميد (زراعة خضراوات), تدريج خضاروفواكه (تصنيف), صيانة للمضخات الزراعية, زراعة وتربية أشجار النخيل).

وشددت الوزارة على ان جميع المقبولين في برنامج خدمة وطن والذين سيستكملون مراحل التدريب في البرنامج سوف يحصلون على فرصة عمل في نهاية البرنامج، كما دعت الوزارة كل من لم يقع عليه الاختيار أو من لم يتقدم للبرنامج لانتظار الدفعة الثالثة للبرنامج للتقدم لها والتي ستكون بطاقة استيعابية 6000 أخرى و سيعلن عن موعد بدء التسجيل بها و اطلاقها خلال الشهرين القادمين والتي يمكن أن تسير بالتوازي مع الدفعة الثانية في بعض المراحل.

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