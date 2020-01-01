وزارة الخارجية: اللاعب انس بني ياسين في طريق عودته للمملكة

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ان لاعب المنتخب الاردني انس بني ياسين، الذي كان يحترف في نادي فولاذ خوزستان الإيراني، في طريق عودته الى المملكة، بعد أن سمحت له السلطات الإيرانية بمغادرة البلاد.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز أن اتصالات أجرتها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عبر سفارتنا في طهران ومع السفارة الإيرانية في عمان انتهت بموافقة السلطات الإيرانية على السماح له بمغادرة طهران.

وكانت السلطات الإيرانية منعت بني ياسين من السفر للتحقيق في وجود مبلغ مالي يفوق المبلغ المسموح للمسافرين بنقله وهو مستحقاته المالية التي تسلمها من النادي.

وأعرب الفايز عن شكرة وتقديره للسلطات الإيرانية للتعاون الذي أبدته في معالجة القضية.

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