مئات الإسرائيليين يرفعون دعوى قضائية في محكمة القدس المحلية ضد البنك العربي بتهمة "تمويل منظمات فلسطينية"
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جرينتش+2 08:56
بعد تصاعد القلق حول تدهور صحته.. البلاط العماني يعلن إن السلطان قابوس بحالة صحية مستقرة.

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