مئات الإسرائيليين يرفعون دعوى قضائية في محكمة القدس المحلية ضد البنك العربي بتهمة "تمويل منظمات فلسطينية"
أهم العناوين
جرينتش+2 08:55
الامارات تغرّم رجلاً 5400 دولار لانه هجا طليقته بقصيدة شعرية

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني