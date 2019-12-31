حرب بالوكالة.. الجيش الامريكي يقصف كتائب حزب الله العراقي نصرة لاسرائيل في صراعها مع ايران ومحور المقاومة
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جرينتش+2 11:34
اسماء الضباط المشمولين بالتعيينات والتنقلات في الامن العام

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