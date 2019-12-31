مئات الإسرائيليين يرفعون دعوى قضائية في محكمة القدس المحلية ضد البنك العربي بتهمة "تمويل منظمات فلسطينية"
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جرينتش+2 12:27
أمرؤ القيس الليبي

1 تعليق

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    عيسى المحارب

    شكرا لربان المجد ومعلم الأجيال ابا المظفر ودعمه المتواصل لقلمي وترويضه لبعض زلاته فهو المعلم القدوة.

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