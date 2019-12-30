“حماس” تكشف عن اعتقال خلية تابعة لمخابرات عباس ساعدت باغتيال الشهيد أبو العطا/ فيديو

غزة – خدمة قدس برس

كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، النقاب عن اعتقال خلية تابعة لجهاز المخابرات الفلسطينية برام الله، قامت بجمع معلومات حول بهاء أبو العطا القيادي في “سرايا القدس” الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، الذي اغتاله الاحتلال الإسرائيلي الشهر الماضي.

وقالت الداخلية في بيان لها مساء اليوم الأحد: “عقب قيام الاحتلال الإسرائيلي باغتيال الشهيد بهاء أبو العطا القائد العسكري في سرايا القدس بتاريخ 12 تشرين ثاني/نوفمبر 2019، باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في جريمة الاغتيال؛ للوقوف على تفاصيلها، والأدوات التي استخدمها الاحتلال في تنفيذ الجريمة”.

وأضافت أنه “ونتيجة للتحقيقات المكثفة تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على خلية قامت بجمع المعلومات حول الشهيد أبو العطا، ورصد تحركاته، ومتابعته على مدار عدة أشهر وحتى آخر ساعة قبل قيام الاحتلال باغتياله”.

وأضافت: “من خلال التحقيق مع أفراد الخلية تبيّن أنهم ضباط في جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة الفلسطينية في رام الله، وقد تم تكليفهم بمهمة رصد ومتابعة الشهيد أبو العطا بشكل رسمي من قبل العميد شعبان عبد الله الغرباوي، مدير جهاز المخابرات العامة في المحافظات الجنوبية، والذي كان ينقل المعلومات المتعلقة بالشهيد مباشرة لأجهزة مخابرات الاحتلال الإسرائيلي”.

وحملت الوزارة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جريمة اغتيال أبو العطا.

وأكدت أن “ما قام به أفراد الخلية، الذين تم اعتقالهم لدى جهاز الأمن الداخلي بغزة، من تقديم لمعلومات مفصلة ودقيقة عن تحركات الشهيد أبو العطا، ساهم في وصول الاحتلال إليه واغتياله”.

وأشارت الوزارة أن أجهزتها الأمنية “تمكنت من ضبط مواد فنية تؤكد تواصل العميد الغرباوي، مع ضباط في جهاز الشاباك الإسرائيلي، قدّم لهم خلالها معلوماتٍ حول مُقدّرات المقاومة، وخُططها، وتحركات عناصرها وقادتها، وقد استقى هذه المعلومات من خلال ضباط وعناصر جهاز مخابرات السلطة، المتواجدين في غزة”.

وأكدت الوزارة انها بكافة أجهزتها الأمنية والشرطية، ستبقى حاميةً لظهر المقاومة الفلسطينية وللجبهة الداخلية، وستتخذ كل الإجراءات التي تُمكنها من القيام بذلك، ولن تسمح لأي شخصٍ أو جهة مهما كانت بالعبث بأمن المواطن والمجتمع الفلسطيني.

وعرضت الوزارة اعترافات المتهمين في تقديم المعلومات عبر فضائية الاقصى.

وشن الاحتلال الإسرائيلي، في الثاني عشر من تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، عملية عسكرية على غزة، بدأها باغتيال القائد في سرايا القدس، بهاء أبو العطا وزوجته، وأسفرت عن ارتقاء 35 شهيدًا بينهم 8 أطفال و3 نساء، وإصابة 111 آخرين بجراح مختلفة، في حين تم تدمير عدد كبير من المنازل والمنشات والمؤسسات.

وقد ردت حركة فتح مساء اليوم الأحد، على البيان الذي أصدرته حركة حماس، لنتائج التحقيقات حول غتيال الشهيد بهاء أبو العطا قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس.

وقالت:”ردا على المزاعم التي تروج لها أجهزة “حماس” حول اعتقال خلية تابعة لجهاز المخابرات العامة الفلسطينية، قالت حركة “فتح” إنها “أكاذيب لا أساس لها من الصحة، هدفها التغطية على التفاهمات السرية الجارية بين حماس وإسرائيل”.

وزعمت حركة فتح أن “هذه الأكاذيب التي تعودنا عليها من قبل حماس ما هي إلا محاولة فاشلة للتستر على الاتفاقات التي تسعى لتنفيذها مع الاحتلال للتوصل لاتفاق هدنة طويل الأمد، تعترف إسرائيل من خلاله بإمارة غزة، وتبدأ التطبيق الفعلي لصفقة القرن الهادفة لتصفية المشروع الوطني الفلسطيني، وبيع القدس ومقدساتها”.

وأضافت، أن “هذه المسرحية التي نسجتها أوهام حماس، تؤكد وبالدليل القاطع على أن حماس تتهرب من استحقاقات عملية الانتخابات، التي يسعى الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية لإجرائها من أجل إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية”.

وأشارت حركة “فتح”، إلى أن “هذه الأكاذيب جاءت في الوقت الذي سربت فيه مصادر إسرائيلية بأن حكومة نتنياهو تسعى لمنع إجراء الانتخابات داخل مدينة القدس المحتلة، وهو ما يكشف التساوق الخطير بين حماس من جهة والاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى”.

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