تشكيلات إدارية محدودة بوزارة التربية

قرر وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي إجراء تشكيلات إدارية محدودة في التربية، اعتبارا من اليوم الاثنين.

وشملت التشكيلات تكليف سامي الوحش مديرا للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم للواء الجامعة/ محافظة العاصمة، وعطا الله الحمدان مديرا للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم للواء ماركا/ محافظة العاصمة، وسحر الشخاتره مديرة للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم للواء نييان، وحابس أبو شتال مديرا للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم لمنطقة لبادية الجنوبية، وصفاء المحاميد مديرة للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم لمنطقة معان.

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