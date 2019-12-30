بوتين يهنئ الأسد بالعام الجديد ويؤكد حرصه على الصداقة ودعمه لسيادة ووحدة وسلامة سوريا

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد ، خلال تهنئته بعث بها للرئيس السوري بشار الأسد بالعام الجديد،على موقفه من تنمية الصداقة والتعاون المتبادل بين روسيا وسوريا.

وقال البيان: “في رسالة التهنئة الموجهة إلى الرئيس السوري بشار الأسد أكد الزعيم الروسي مجددا التزامه بمواصلة تطوير علاقات الصداقة والتعاون متبادل المنفعة مع سوريا، والدعم المستمر لسيادة ووحدة وسلامة أراضي البلاد”.

وأعرب بوتين عن أمله في إعادة السلام بشكل نهائي إلى الأراضي السورية، من خلال الجهود المشتركة في العام المقبل.

وفي العام الماضي أكد الرئيس الروسي، في برقية تهنئة بمناسبة رأس السنة للرئيس السوري، أن روسيا تعتزم مواصلة دعم سوريا في محاربة الإرهاب، وحماية وحدة أراضيها.

ونقل الكرملين عن الرئيس بوتين، تأكده أن روسيا تعتزم مواصلة تقديم كافة أشكال الدعم لسورية حكومة وشعبا في وجه قوى الإرهاب، ولحماية سيادة ووحدة أراضيها، وتمنى لمواطني سوريا العودة للحياة الآمنة في أقرب وقت.