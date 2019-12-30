العجارمة: لا تغيير على خطة امتحان التوجيهي للعام الدراسي الحالي



عمان 30 كانون الاول (بترا) قال أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية بالوكالة، الدكتور نواف العجارمة: إنه لا تغيير على خطة الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2019، فيما يتعلق بالمواد المشتركة والحزم للفرعين العلمي والأدبي.

واكد في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية “بترا” اليوم الاثنين أن خطة الامتحان كما هي ولا تعديل عليها، وأن نظام 1400 المعتمد لمجموع العلامات ما زال قائما، بحيث يتم احتساب 7 مباحث في المعدل العام من اصل 8 وبواقع 200 علامة لكل مبحث.

وبين أن 40 بالمئة من المعدل العام يخصص لمواد الثقافات المشتركة، و60 بالمئة للمواد الاختيارية كما هو معمول به الآن.

وفيما يتعلق بموعد عقد الامتحان العام “التوجيهي”، للعام الدراسي الحالي، اكد الدكتور العجارمة انه سيعقد في بداية شهر تموز المقبل، متوقعا أن تعلن نتائجه في منتصف شهر آب.

وحول الإمتحان التكميلي، اكد ان الوزارة لن تعقد هذا الامتحان بشكل مباشر بعد الامتحان العام لسببين رئيسيين، الأول لإتاحة المجال أمام الوزارة لأخذ التغذية الراجعة من الطلبة والميدان عن الموعد المناسب لعقده، والثاني لتأخر بدء العام الدراسي الحالي بسبب إضراب المعلمين.

وكشف عن توجه الوزارة لطرح استفتاء للطلبة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة حول موعد عقد الامتحان التكميلي.

وأوضح أن الوزارة اعتمدت لهذا العام مسارا واحدا فقط في امتحان التوجيهي للفرع المهنية “المسار المهني”، بحيث يلتحق الطالب بالجامعات أو الكليات الجامعية المتوسطة بحسب معدله العام ووفق تعليمات القبول المعتمدة من وزارة التعليم العالي.

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